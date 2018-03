Giovedì 8 marzo 2018 - 21:27

Mafia, Dell’Utri resta in carcere: respinta richiesta revisione

L'ex senatore condannato a 7 anni per concorso esterno

Palermo, 8 mar. (askanews) – No alla scarcerazione di Marcello Dell’Utri. Lo ha deciso la seconda sezione della Corte d’appello di Caltanissetta, che ha respinto l’istanza di revisione presentata dai legali dell’ex senatore di Forza Italia che dunque continuerà a scontare in carcere la condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa.