Giovedì 22 febbraio 2018 - 13:19

Burian avanza verso l’Italia e da domenica è gelo siberiano

Crollo delle temperature fino a 10 gradi sotto la media

Roma, 22 feb. (askanews) – Burian avanza verso l’Italia. Già da oggi arriva il grande freddo, con piogge e neve a bassa quota al nord, mentre da domenica un’ondata di gelo siberiano colpirà l’Europa e anche il nostro paese, con un crollo delle temperature con valori fino a 10 gradi al di sotto delle medire del periodo, neve e vento forte fino in pianura. Sono le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo che spiegano: “una circolazione di bassa pressione resterà quasi stazionaria nei pressi del Paese per alcuni giorni e sarà all’origine di tempo perturbato su quasi tutte le nostre regioni. Al Nord sta affluendo aria fredda da nordest e quindi le precipitazioni potranno essere nevose anche a quote molto basse; al Centro-Sud invece la depressione richiamerà inizialmente, venti più miti. Questo scenario cambierà radicalmente tra domenica e l’inizio della prossima settimana per l’ingresso di aria estremamente fredda proveniente dalla Siberia che interesserà più direttamente il Centro-Nord del Paese, facendo scendere le temperature anche di oltre 10°C al di sotto della media. Ci attendono, dunque, giornate di ghiaccio con venti intensi, neve fino pianura e temperature percepite che potrebbero arrivare a toccare -15°C”.

Già oggi sono prevista dal mattino precipitazioni sparse al Nord, deboli e intermittenti al Nord-Ovest: neve a bassa quota su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, neve anche in pianura in Emilia. Rovesci in Sicilia. Nel pomeriggio ancora piogge sparse, per lo più deboli, al Nord, con neve a bassa quota su Piemonte meridionale e Prealpi orientali, probabile neve mista a pioggia in pianura tra bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia. Piogge e rovesci al Centro, in Campania, Calabria e Sicilia, con nevicate in montagna oltre 800-1400 metri. In serata le piogge si estendono maggiormente sul medio-basso versante adriatico. Durante la notte torna il rischio di nevicate nella pianura emiliana. Temperature in calo al Nord, in rialzo in gran parte del Centro-Sud. Venti moderati o forti su tutti i mari.

Red