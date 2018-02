Lunedì 19 febbraio 2018 - 11:22

Sospeso il prof accusato di aver rotto una mano ad uno studente

Denunciato dai genitori, ma l'insegnante nega tutto

Torino, 19 feb. (askanews) – Un professore di educazione fisica della scuola media torinese “Pacinotti” è stato sospeso dall’insegnamento in via cautelativa dopo la denuncia da parte dei genitori di un suo allievo che lo accusano di aver colpito il ragazzino di undici anni, che avrebbe disturbato la lezione, con una bottiglia piena di ghiaccio fratturandogli la mano. Il docente ha negato l’aggressione sostenendo che lo studente si era fatto male colpendo il muro con un pugno. Ma l’infortunio, per il quale la prognosi dei medici dell’ospedale Maria Vittoria è stata di 25 giorni, non sarebbe stato comunque segnalato.

red