Sabato 17 febbraio 2018 - 10:20

Terrorismo, Viminale: espulso marocchino per motivi di sicurezza

Nel 2018 rimpatriate 19 persone, dal 2015 a oggi sono 256

Roma, 17 feb. (askanews) – Un cittadino marocchino è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza. Lo ha annunciato il Viminale, precisando che “si tratta di un 29enne con numerosi alias e precedenti”.

Nella nota, il ministero dell’Interno ha aggiunto che l’uomo era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale perchè durante il suo trasferimento al centro per rimpatri, per la sua successiva espulsione, “aveva tentato di aggredire ripetutamente gli agenti di scorta gridando Allah Akbar e minacciando che si sarebbe fatto saltare in aria”.

L’uomo è stato rimpatriato con accompagnamento nel proprio Paese con un volo decollato da Milano Malpensa e diretto a Casablanca. Con questa espulsione, la 19esima del 2018, sono 256 i soggetti gravitanti in ambienti dell’estremismo religioso espulsi con accompagnamento nel proprio Paese dal 1 gennaio 2015 ad oggi.

