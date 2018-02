Venerdì 16 febbraio 2018 - 08:43

Torino, indagati 30 albergatori “furbetti” della tassa soggiorno

Imprenditori di note località sciistiche, evasi 300 mila euro

Roma, 16 feb. (askanews) – In Piemonte oltre 30 albergatori, denunciati dalla Guardia di Finanza di Torino per aver indebitamente trattenuto, in totale, oltre 300.000 euro della tassa di soggiorno che invece va versata nelle casse comunali, per essere reinvestita nel settore turistico. A finire nei guai una trentina di imprenditori, tutti proprietari di strutture alberghiere situate nelle più note località sciistiche dell’alta Valle di Susa che ora, al termine delle indagini, devono rispondere del reato di peculato.

Le indagini, condotte dalla Finanza di Bardonecchia, hanno interessato diverse strutture recettive dei comuni Olimpici, da Pragelato a Claviere passando per Sestriere, Cesana, Sauze D’Oulx e Bardonecchia. Gli inquirenti, anche su impulso da parte di alcuni Comuni interessati dal fenomeno evasivo, hanno esaminato una grossa mole di documentazione raffrontandola con quanto previsto da ogni singolo regolamento comunale.

I finanzieri hanno accertato che la tassa indebitamente trattenuta dagli albergatori ammonta ad oltre 300.000 euro. Si tratta di proventi “tolti” alle casse comunali dell’amministrazione locale, la quale, soprattutto durante la stagione sciistica, punta molto proprio sulle entrate derivanti dalla tassa, che si incrementa notevolmente nei periodi di maggiore affluenza turistica.

Ora gli imprenditori rischiano grosso perché, secondo un recente orientamento della Giurisprudenza, il mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte di un albergatore integra il reato di peculato che prevede la condanna alla reclusione fino a 10 anni. Il gestore di una struttura alberghiera, infatti, riscuotendo la tassa dai turisti, assume la funzione di “incaricato di un pubblico servizio” e, pertanto, deve sottostare alle stesse responsabilità di qualsiasi funzionario che maneggia denaro pubblico. Nei confronti dei trenta individuati, quindi, oltre alle sanzioni amministrative, è scattata la denuncia alla Procura di Torino per peculato.