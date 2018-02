Venerdì 16 febbraio 2018 - 09:20

Agli arresti domiciliari l’uomo che ha aggredito un vicepreside a Foggia

30 giorni di progosi al docente che aveva rimproverato il figlio

Roma, 16 feb. (askanews) – Nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura, a Foggia è finito agli arresti domiciliari l’uomo – un pregiudicato del posto – che lo scorso 10 febbraio aveva aggredito e picchiato il vicepreside della scuola media “Leonardo Murialdo”. L’arresto è stato eseguito dalla polizia: l’uomo è accusato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e lesioni gravi.

Il docente aveva rimproverato il ragazzo perchè all’uscita di scuola aveva spinto alcune compagne in fila davanti a lui, rischiando di farle cadere: il giorno seguente il genitore si era recato all’istituto scolastico e, dopo aver cercato il vicepreside, alla presenza di personale scolastico e giovani studenti lo aveva aggredito e colpito con calci e pugni. A seguito delle gravi percosse subite l’insegnante aveva riportato un trauma cranico e addominale, con prognosi di 30 giorni.

Per l’arrestato il questore di Foggia, Mario Della Cioppa, ha firmato la proposta al Tribunale di Bari per l’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in considerazione della sua pericolosità sociale.

Red