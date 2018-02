Sabato 10 febbraio 2018 - 17:59

Con qualche coro sulle foibe hanno cercato di rovinare la manifestazione antirazzista a Macerata

Oggi è il Giorno del ricordo

Roma, 10 feb. (askanews) – Durante la pur pacifica manifestazione antirazzista e antifascista di Macerata, si è potuto sentire qualche coro inneggiante alle Foibe, tragedia a cui oggi è dedicato il Giorno del Ricordo. Cori che, tra gli altri, la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, ha duramente condannato: “Sono scandalosi – ha detto -, calpestano morti innocenti e tradiscono gli ideali della Resistenza”. Serracchiani oggi ha parecipato alle celebrazioni del Giorno del Ricordo alla Foiba di Basovizza.

Per la presidente del Fvg “è agghiacciante che, proprio nel Giorno del Ricordo, qualcuno abbia il coraggio di esibire approvazione per un massacro. L’antifascismo su cui si fonda la nostra Repubblica è democrazia e tolleranza, non violenza cieca e furore ideologico”. “Da presidente di una Regione che ha sofferto in carne e sangue la tragedia delle foibe e dell’esodo – ha sottolineato Serracchiani – condanno fermamente queste manifestazioni incompatibili con i principi della Costituzione”.

Red