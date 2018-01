Martedì 30 gennaio 2018 - 14:40

Lazio, Lena (Pd): bene stop Regione a discarica Corcolle

Quel sito non è adatto

Roma, 30 gen. (askanews) – “La cava di Corcolle, nei pressi di Villa Adriana a Tivoli, dal 2009 dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, non verrà utilizzata come discarica per le macerie del terremoto che ha colpito il centro Italia. Lo ha deciso la Regione Lazio al termine di una attenta istruttoria. Abbiamo ben presente la problematica dello smaltimento delle macerie dei territori del Lazio colpiti dal sisma, ma ritengo che un sito come quello di Corcolle, limitrofo a luoghi di alto interesse turistico, con una forte presenza di aziende agricole di eccellenza, non possa essere adatto”. Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Politiche Sociali e Salute della Regione Lazio ed esponente del Partito Democratico.