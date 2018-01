Giovedì 25 gennaio 2018 - 07:54

Brucia il tetto della Sacra di San Michele (ispirò “Il nome della rosa”)

Monumento simbolo del Piemonte

Torino, 25 gen. (askanews) – E’ stato domato nella notte da 8 squadre dei Vigili del Fuoco di Torino, Giaveno e Avigliana l’incendio divampato ieri sera sul tetto della Sacra di San Michele, antico complesso architettonico arroccato sulla vetta del monte Pirchiriano, all’imbocco della val di Susa.

Sono ancora in corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio.

Il tetto era interessato da lavori di restauro ed è probabile quindi che ci sia stato un cortocircuito all’origine del rogo.

Le fiamme hanno danneggiato parte del tetto e alcune stanze del sottotetto, la struttura è quindi parzialmente inagibile . Al sicuro invece i beni di interesse storico, così come i tre padri rosminiani che hanno abbandonato per ora l’abbazia, che ispirò Umberto Eco per “Il nome della rosa”.Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Red/Int5