Lunedì 22 gennaio 2018 - 19:25

Rfi, in Liguria al via il restyling di 54 stazioni ferroviarie

Ass. Berrino: miglioreranno accoglienza e servizi

Genova, 22 gen. (askanews) – In Liguria sono 54 le stazioni ferroviarie interessate dal programma di adeguamento avviato da Rfi nell’ambito del piano industriale 2017-2016 del Gruppo Fs italiane che, a livello nazionale, ha programmato investimenti per 2,5 miliardi di euro in dieci anni.

“Gli interventi programmati da Rfi -ha commentato l’assessore regionale ai trasporti, Gianni Berrino- renderanno più accessibili le principali stazioni della Liguria, garantendo più elevati standard di qualità per pendolari e turisti. Gli investimenti -ha spiegato l’assessore ligure- garantiranno, infatti, un maggiore livello nell’accoglienza dei viaggiatori, anche disabili, maggiore sicurezza, rapidità nella trasmissione di informazioni utili e maggiore fruibilità delle stazioni ferroviarie sul territorio, efficientando quindi i servizi per i passeggeri, indispensabili biglietto da visita sia per i tantissimi turisti che scelgono il treno per visitare la nostra regione sia per i lavoratori e gli studenti che ogni giorno si spostano in treno”.

Dopo Bordighera e Arenzano, già inaugurate nel 2017, in Liguria saranno 54 le stazioni coinvolte, da Ventimiglia a Sarzana, insieme ad alcune località del basso Piemonte, per un investimento complessivo di circa 250 milioni. In particolare saranno 3 nel 2018 (Albenga, Genova Prà e Ovada) e 4 nel 2019 (Genova Piazza Principe, Genova Sturla, Pietra Ligure e Taggia) le stazioni in cui verranno completati i lavori di restyling, che a seguire saranno estesi ad altri terminal ferroviari della regione. Le stazioni dove gli interventi sono già stati avviati e saranno terminati per fasi progressive sono Genova Pegli, Genova Sturla, Genova Via di Francia, Monterosso, Rapallo e Santa Margherita-Portofino.