Lunedì 22 gennaio 2018 - 10:46

Molise e transumanza, per tutelare e promuovere antiche vocazioni

Domani presentato a Roma: "Cammini di uomini, cammini di animali"

Roma, 22 gen. (askanews) – Sarà presentato domani a Roma presso il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) il volume “Cammini di uomini, cammini di animali”, a cura di Katia Ballacchino e Letizia Bindi.

Il volume raccoglie gli atti di un convegno internazionale organizzato dal Centro ‘BIOCULT’, presieduto dal Professor Fabio Pilla dell’Università degli studi del Molise, con la partecipazione di numerosi studiosi italiani provenienti dai più disparati ambiti disciplinari a vario titolo interessati dal fenomeno della transumanza e del pastoralismo (zootecnici, paesaggisti, storici, archeologi), ma anche alcune interessanti esperienze internazionali quali quelle francesi della Maison de la Transhumance e dell’area della Region PACA, quelle svolte da ricercatori e cineasti nell’Europa orientale, quelle interessanti svolte ancora in Italia sul pastoralismo femminile.

L’intento è quello di utilizzare la presentazione del presente volume come una occasione di confronto fuori e dentro le aree regionali direttamente e maggiormente interessate dal fenomeno della transumanza sulle politiche e i processi di conservazione e valorizzazione dei suoli e aree tratturali, ma anche di rilancio dell’insieme di saperi e attività che alla secolare pratica della transumanza trasversale e verticale si sono legati nelle diverse regioni.

Katia Ballacchino, docente di Etnografia visiva presso l’Università degli Studi del Molise e assegnista di ricerca delle Università della Basilicata e Letizia Bindi, docente di discipline demoetnoantropologiche e direttore del Centro di ricerca ‘BIOCULT’ presso lo stesso Ateneo molisano che ha curato il volume, infatti, sono convinte che questa dei tratturi e della transumanza sia una vicenda emblematica per la comprensione delle politiche di tutela dei territori e la vigilanza sui beni ambientali e culturali, che essa indichi con chiarezza l’importanza per le regioni periferiche e interne di puntare sulla tutela e promozione delle antiche vocazioni territoriali come chiave di volta per la loro rigenerazione e rilancio.

La fotografia scelta per la copertina di questo volume testimonia di questa feconda stagione di riscoperta territoriale: un’esperienza recentissima che ha visto le greggi di un pastore molisano tornare ad attraversare lo straordinario sito archeologico di Altilia grazie anche alla collaborazione tra sistema locale e sistema della ricerca in questo ambito. Con lui cultori, studiosi di più ambiti disciplinari, camminatori e fotografi, a documentare un evento che è al tempo stesso testimonianza del valore del passato e apertura verso una riplasmazione futura di questa pratica antica. E al tempo stesso un uomo con i propri animali, col proprio gregge in quella intima e cruciale relazione che oggi più che mai ci interroga intorno al futuro del pastoralismo e dell’allevamento sostenibile.

L’appuntamento è per il 23 gennaio 2018 alle 11 nella Sala della Crociera nel Palazzo del Collegio Romano, in via del Collegio Romano, 27 a Roma.