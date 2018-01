Domenica 21 gennaio 2018 - 17:27

Parla un nuovo pentito. Arrestato anche il figlio dell’autista di Riina

Secondo i carabinieri sarebbe il reggente a San Lorenzo

Roma, 21 gen. (askanews) – C’è anche un nuovo pentito dietro i cinque fermi che hanno dato un duro colpo ai clan palermitani, troncando la reggenza della famiglia del mandamento di San Lorenzo: Sergio Macaluso, ex vertice del mandamento di Resuttana ha infatti confermato i risultati delle indagini che i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo stavano portando avanti. Una conferma che ha portato la procura a emettere un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di cinque indagati, accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione consumata e tentata, incendio, tutti commessi con l’aggravante del metodo e finalità mafiosi.

Tra i fermati spicca Giuseppe Biondino, considerato dagli investigatori il reggente del mandamento di San Lorenzo.

Giuseppe, 40 anni, è il figlio dell’ergastolano Salvatore, uomo di fiducia di Riina e l’ultimo vero capo clan della famiglia di San Lorenzo. Salvatore Biondino, noto come l’autista di Riina, perché era lui alla guida della macchina quando il capo dei capi fu arrestato il 15 gennaio 1993, è in carcere in regime di 41 bis, condannato quale membro della cupola delle stragi.

Il figlio Giuseppe era stato arrestato nell’indagine Perseo del 2008, indagine dei carabinieri che fermò sul nascere il progetto di ricostituzione della provinciale mafiosa di Palermo. Al termine del procedimento penale fu assolto dall’accusa di associazione mafiosa, fece ricorso per il periodo trascorso in carcere e ha ottenuto anche il risarcimento dallo Stato per ingiusta detenzione.

