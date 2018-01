Sabato 20 gennaio 2018 - 19:15

Regione Marche: Fitch conferma rating BBB con prospettive stabili

"Riflette la solidità dei profili di debito e della liquidità"

Roma, 20 gen. (askanews) – L’agenzia internazionale di rating Fitch ha confermato il rating di lungo termine della Regione Marche al valore BBB con prospettive “stabili”; e anche il rating di breve termine è stato confermato al valore F2: lo sottolinea la regione Marche, spiegando che “secondo l’agenzia, la conferma del rating e delle prospettive riflette la solidità dei profili di debito e della liquidità”. Inoltre “l’agenzia ha riscontrato un margine operativo stabile e il mantenimento in equilibrio della gestione della sanità, che come noto rappresenta la gran parte del bilancio regionale. La performance della Regione Marche nel settore sanitario è ripetutamente presa come benchmark per i costi standard delle regioni italiane”. E “Fitch ha anche apprezzato la gestione prudenziale da parte del management regionale”.

In base alla metodologia di Fitch, il rating della Regione Marche, come quello di tutte le Regioni italiane a statuto ordinario, è limitato dal rating di lungo termine della Repubblica italiana, pari a BBB, ricorda la regione, aggiungendo che “nei prossimi anni, anche grazie ai trasferimenti statali e comunitari a seguito del terremoto del 2016, Fitch prevede che sarà possibile avviare un consistente livello di spesa in conto capitale per investimenti sul territorio”.