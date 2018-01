Venerdì 19 gennaio 2018 - 16:01

Veneto, ripartiti 18 mln per educazione e istruzione

Per bimbi fino a 6 anni

Venezia, 19 gen. (askanews) – La Giunta regionale del Veneto, nella seduta di oggi su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Manuela Lanzarin ha approvato il riparto ai Comuni dei fondi previsti dal Piano Nazionale per la Promozione del Sistema Integrato dei Servizi di Educazione e Istruzione per le Bambine e i Bambini dalla Nascita fino ai Sei Anni pari, per il Veneto, a 18 milioni 110 mila 607 euro, relativi all’annualità 2017.

Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, il Piano sarà inviato al Ministero dell’Università e Ricerca – Miur entro il 31 gennaio 2018 per attivare l’erogazione dei fondi, con il riparto e la liquidazione agli Enti Locali.

“E’ stato fatto un lavoro accurato ma veloce – sottolinea con soddisfazione l’Assessore regionale – che si concentra su due tipologie fondamentali per garantire il migliore servizio ai bimbi e alle loro famiglie negli asili nido e nelle scuole paritarie per l’infanzia accreditate”.

