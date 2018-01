Venerdì 19 gennaio 2018 - 18:11

Liguria, riaperta la via Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante

Era chiusa per frana dallo scorso 4 gennaio

Genova, 19 gen. (askanews) – E’ stata riaperta al traffico questo pomeriggio la via Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante, in provincia di Genova, che era chiusa dallo scorso 4 gennaio a seguito della caduta di alcuni massi dal costone roccioso che sovrasta la strada.

Sono stati infatti completati i primi interventi di messa in sicurezza finalizzati alla riapertura a senso unico alternato della corsia lato mare. “L’apertura -si legge in una nota dell’Anas- è stata possibile grazie all’intervento di numerose squadre specializzate che hanno lavorato ininterrottamente anche di sabato e domenica”.

Per completare la messa sicurezza della strada verrà installata una barriera paramassi ad elevato assorbimento energetico lunga 60 metri ed alta 4 metri. La riapertura definitiva della via Aurelia è prevista entro la prima decade di febbraio. Nel frattempo, in caso di allerta meteo rossa ed arancione, scatterà in via precauzionale l’immediata chiusura della strada con deviazione del traffico in A12.