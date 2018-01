Giovedì 18 gennaio 2018 - 15:33

Valle d’Aosta: sconti per residenti/pendolari su tratto Rav

Soddisfazione del governo regionale: "grazie a Zappalà AD di Rav"

Aosta, 18 gen. (askanews) – Il Presidente della Regione a Valle d’Aosta, nome del Governo regionale esprime in una nota soddisfazione per l’accoglimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della richiesta concordata e condivisa tra RAV e Regione, in cui veniva chiesto l’annullamento degli aumenti a carico dei pendolari/residenti valdostani sul tratto RAV che aderiscono al sistema di agevolazioni avviato dal Governo regionale e da Rav per i possessori di Telepass.

Come auspicato dalla Presidenza della Regione, con questo intervento i pendolari/residenti dotati di Telepass potranno dunque percorrere, fino al 30 giugno 2018, la tratta autostradale di competenza regionale, senza aumenti mantenendo così inalterata la relativa tariffa chilometrica applicata fino al 31 dicembre 2017. Il Presidente della Regione ringrazia la RAV e il suo Amministratore delegato Zappalá per la collaborazione che ha portato a una soluzione strutturale, celere e concreta a favore dei valdostani e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha saputo cogliere le istanze di una comunità di montagna e l’urgenza di un intervento.

La Presidenza informa anche che é stato richiesto un incontro al ministero per porre la questione degli aumenti delle tariffe nel suo insieme e la revisione del piano tariffario per addivenire ad una soluzione strutturale che possa anche tenere in conto delle esigenze di tutta la comunità compresa la componente turistica.