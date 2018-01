Giovedì 18 gennaio 2018 - 15:41

Napoli, bellezza e beneficenza a sostegno Judo Scampia

Una festa per 10 anni di attività per impegno di Gianni Maddaloni

Napoli, 18 gen. (askanews) – Sostenere attraverso la sua rete di amicizie, la lodevole attività per i giovani che il maestro Gianni Maddaloni porta avanti, con non poche difficoltà, ogni giorno nella sua palestra Star Judo Club di Scampia. E’ l’idea vincente dell’imprenditrice partenopea Rossella Giaquinto che per celebrare i dieci anni di attività nel mondo della bellezza ha pensato di associarla allo sport e ai principi di un corpo sano. Consapevole che la ginnastica sviluppa il coraggio necessario per affrontare a testa alta le difficoltà della vita, soprattutto per i giovani che vivono in quartieri difficili, dove la malavita tenta con false illusioni di catturare la loro attenzione, promettendogli traguardi più facili e immediati. Il Gala di Beneficenza con scopi sociali si terrà questa sera nell’Agorà Morelli e vedrà la partecipazione dell’attrice Tiziana Tirrito che condurrà l’estrazione dei doni offerti dagli sponsor, il dj Fabio Cufino, il tenore Giuseppe Gambi, l’esibizione degli artisti Fabrizio ed Elio Fierro, Massimo Italiano e Luca Sepe, il fotografo Pippo by Capri e il dj americano Kenny Carpenter, famoso resident dello studio 54 di New York, che si esibirà nella sua specialità di remix di musica house. Prima dell’evento o nel corso della serata i partecipanti, potranno acquistare un biglietto per sostenere la causa Star Judo e contemporaneamente partecipare all’estrazione di uno dei regali messi in palio dagli sponsor.