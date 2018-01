Giovedì 18 gennaio 2018 - 15:34

Dal 26 al 29 gennaio torna Homi, salone stili vita a Rho Fiera

Presenti 1.463 espositori, 25% esteri provenienti da 39 paesi

Milano, 18 gen. (askanews) – Torna dal 26 al 29 gennaio a Fiera Milano Rho, Homi il salone degli stili di vita con una ricca proposta espositiva che riassume i trend del momento e lancia le mode che caratterizzeranno i settori casa e persona nella prossima stagione.

Protagonisti di questa edizione 1.463 espositori, di cui 25% esteri, provenienti da 39 paesi, fra cui spiccano Spagna, Francia, Germania, Grecia e India. Da segnalare poi la presenza di delegazioni in arrivo da Egitto, Hong Kong e Corea del Sud, mentre si consolidano le presenze dal Sud America, e di buyers da Russia, Cina, Taiwan, Singapore, Giappone e Portogallo. A caratterizzare il salone, la presenza di grandi società internazionali accanto a piccole realtà, espressione di un artigianato di eccellenza. Di particolare interesse le aree Creazione e Creazione Design, da sempre officina di innovazione con le proposte dei giovani designer. Da segnalare poi, domenica 28 gennaio la presentazione della ricerca realizzata da Doxa in esclusiva per Homi sui modi di vivere la casa e sulle abitudini di consumo.

Da visitare ance il padiglione Festivity, dedicato elle decorazioni e alle festività, mentre per il format Homi in Città sarà allestita la mostra “Conviviando, l’Arte della Tavola fra passato e futuro”, dal 25 gennaio al 15 febbraio a Palazzo Reale.