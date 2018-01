Giovedì 18 gennaio 2018 - 17:40

A Genova consulenza gratuita a donne vittime violenza economica

Al via dalla Liguria un progetto pilota

Genova, 18 gen. (askanews) – Prende il via da Genova e dalla Liguria un progetto pilota per il contrasto alla violenza economica e psicologica sulle donne. L’iniziativa, varata grazie a un protocollo d’intesa siglato dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari e dal Centro per non subire violenza – Onlus di Genova, prevede la consulenza notarile gratuita per le vittime e la formazione ai notai sul tema della violenza economica.

“Un’iniziativa molto importante e un progetto pilota -ha commentato l’assessore alle pari opportunità della Regione Liguria, Ilaria Cavo- che non a caso parte da Genova e dalla Liguria e che ci auguriamo possa essere esteso a livello nazionale. Il fatto che parta da qui non è casuale perché la rete ligure dei centri antiviolenza, delle istituzioni, del sostegno alla lotta contro la violenza sulle donne è a maglie molto strette e composta -ha sottolineato l’assessore ligure- da soggetti particolarmente impegnati e attivi sul tema”.

Grazie a questo accordo nascerà quindi un servizio di consulenza, dedicato alle donne che si rivolgono al centro per non subire violenza, su temi notarili come questioni di successione, societarie, immobiliari e bancarie. Il protocollo d’intesa prevede la disponibilità a fornire incontri gratuiti a ciascuna donna inviata dal Centro per non subire violenza e nel caso di ulteriori necessità, una consulenza con compensi professionali calmierati in base alle condizioni economiche e sociali delle clienti. (segue)