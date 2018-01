Mercoledì 17 gennaio 2018 - 18:54

Sanità Lazio, Lombardi (M5s): S. Filippo Neri simbolo fallimento

Lento declino nel cambiamento

Roma, 17 gen. (askanews) – “L’ospedale San Filippo Neri è un centro di alta specializzazione che da qualche anno a questa parte ha iniziato a subire un lento e progressivo da una parte declino, dall’altra cambiamento di natura. Il problema è che si continuano a fare investimenti nell’ammodernamento delle strutture, 27 milioni di euro, ma non si capisce quale sarà il suo futuro. Nel frattempo molte eccellenze sono venute a mancare, investimenti sono stati fatti come le sale parto ma nello stesso tempo si è tolta la terapia intensiva neonatale. Da una parte si spinge in una direzione dall’altra si toglie”. Così in un video su Facebook Roberta Lombardi, candidata del M5s alla presidenza della regione Lazio al termine di una visita all’ospedale romano San Filippo Neri, rilevando che il destino dell’ospedale “è contraddittorio e la politica sanitaria zingarettiana è fallimentare”.