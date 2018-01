Mercoledì 17 gennaio 2018 - 14:59

Roma, Palumbo (Pd): unanimità su contratto triennale Risorse Spa

"commissione trasparenza chiede ridefinizione"

Roma, 17 gen. (askanews) – “Nell’odierna riunione della commissione trasparenza è stata esaminata la situazione che ha provocato la lunga vacanza contrattuale nei rapporti instaurati tra Roma Capitale e la società capitolina di primo livello Risorse per Roma spa. Dopo nove mesi di attività senza un contratto di servizio l’amministrazione capitolina ha deliberato una proroga contrattuale fino al 31 marzo 2018 che sana anche i mesi precedenti. All’unanimità i consiglieri di maggioranza e opposizione hanno chiesto di nominare i nuovi vertici aziendali e di avviare celermente un percorso di riscrittura del contratto di servizio di durata almeno triennale, come avveniva negli anni precedenti”. Lo spiega al termine della Commissione il presidente Pd Marco Palumbo.

“Dare continuità e puntuale riscontro alla ‘mission’ svolta dalla società RpR, considerando i rilevanti servizi svolti in materia di programmazione urbanistica, condono , gestione del patrimonio comunale e affrancazioni – aggiunge – può determinare un apporto economico significativo per l’amministrazione comunale e maggiore beneficio per i servizi ai cittadini. Voglio infine esprimere solidarietà ai lavoratori della società, ancora in attesa dello stipendio di dicembre 2017, a causa dell’inaccettabile quanto ingiustificato ritardo da parte della giunta capitolina nel predisporre il contratto di servizio.”, conclude.