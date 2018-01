Mercoledì 17 gennaio 2018 - 14:58

Cade albero 25 m su strada a Roma: auto danneggiate, nessun ferito

Traffico bloccato in zona Piramide

Roma, 17 gen. (askanews) – Una squadra del Comando di Roma sta intervenendo nella zona di Piramide a Roma, in Via Manlio Gelsomini n°26, per un albero di alto fusto caduto sulla sede stradale. Nella caduta l’albero, un platano di circa 25 metri di altezza, ha danneggiato tre autovetture e un motorino in sosta.

Una quarta autovettura in transito è stata coinvolta dai rami, la conducente alla guida della Renaut Twingo è stata affidata al personale medico del 118, per le cure del caso (Codice Verde). La strada è chiusa al traffico veicolare e pedonale fino al termine dell’intervento. Sul posto l’autorità competente.