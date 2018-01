Martedì 16 gennaio 2018 - 14:02

Maroni: Villa Reale e il parco di Monza diventino sito Unesco

Regione firma accordo di valorizzazione con sindaci Monza e Milano

Milano, 16 gen. (askanews) – “Qui ci sono delle cose straordinarie, che noi vogliamo valorizzare: la Villa Reale e il parco di Monza, sono un asset della Regione Lombardia e le decisioni prese, come questa, vanno in questa direzione. Non è stato facile, visto che parliamo di una realtà bellissima ma complicata, ma ce l’abbiamo fatta. Questo accordo mette 55 milioni, un risultato concreto molto importante, che conferma la capacità della Regione di reperire risorse e fare buoni investimenti”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, che questa mattina a Monza ha firmato l’accordo di Programma tra Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Comune di Monza (con l’adesione del Consorzio Villa Reale Parco di Monza e il Parco Regionale Valle del Lambro) per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza. Con Maroni c’erano il sindaco di Monza e presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Dario Allevi, il presidente Parco Valle del Lambro, Eleonora Frigerio, il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

“La Lombardia si conferma come regione capace di attrarre turismo” ha affermato il governatore, sottolineando che “molto più che in passato, stiamo dimostrando di riuscire a portare visitatori non solo per ragioni di business, ma anche per venire a passare le vacanze, vedere cose belle, vivere le nostre straordinarie ricchezze culturali e paesaggistiche”.

“La Villa Reale, il parco e l’autodromo di Monza, sono conosciuti in tutto il mondo, sarebbe un giusto riconoscimento farli diventare un sito Unesco” ha ricordato Maroni, concludendo “quella di dopodomani sarà l’ultima riunione di Giunta con i pieni poteri, voglio sfruttarla per lanciare la costituzione del comitato per il riconoscimento di questo sito come patrimonio dell’umanità”.