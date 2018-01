Lunedì 15 gennaio 2018 - 13:23

Piemonte, da Regione 40 mln per partenariati su bioeconomia

Al via piattaforma su chimica verde e agroalmentare

Torino, 15 gen. (askanews) – Al via una nuova piattaforma tecnologica sul tema della “Bioeconomia”, finanziata dalla Regione Piemonte con 40 milioni di euro.

Dopo “Fabbrica intelligente” (avviata nel 2015) e “Salute e benessere” (lanciata lo scorso anno), la nuova piattaforma riunisce i settori della chimica verde, cleantech e dell’agroalimentare.

La piattaforma vuol essere un raccordo tra i diversi attori – imprese, istituzioni, Università – che operano su scala regionale in uno specifico settore di innovazione. Obiettivo dichiarato: velocizzae il trasferimento tecnologico.

Gli interventi finanziabili, presentati dal raggruppamenti che abbiano come minimo il 30 per cento di “presenza” di piccole e medie imprese, dovranno riguardare la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale. Per ogni singola proposta progettuale le imprese del partenariato, assumono l’impegno ad attivare un numero minimo di assunzioni in alto apprendistato che varia tra 10 e 20, in rapporto alla fascia di investimento prevista. La piattaforma sulla bioeconomia è destinata alle imprese industriali e di trasformazione agroalimentare, ma auspica la partecipazione di imprese del settore agricolo e primario, che potranno avvalersi delle opportunità offerte dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, attraverso una misura di prossima emanazione che ha in programma una esplicita premialità per i soggetti che cooperano nell’ambito dei progetti finanziati dalla piattaforma bioeconomia del Fesr.