Lunedì 15 gennaio 2018 - 13:26

Lombardia, stanziati 6 mln per bodiversità e risorse idriche

Incentivi per la creazione di siepi e zone umide

Milano, 15 gen. (askanews) – La Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative alla Sottomisura 4.4., Operazione 4.4.01 relativa agli ‘Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità’ e l’Operazione 4.4.02 sugli ‘Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche’ del Programma di sviluppo rurale.

“Palazzo Lombardia mette a disposizione complessivamente 6 milioni di euro, dei quali 1,5 per l’Operazione 4.4.01 e 4,5 per l’Operazione 4.4.02 – ha scritto in una nota l’assessore all’Agricoltura, Gianni Fava – a conferma dell’impegno della Regione verso il mondo agricolo, che in questi anni è stato costante, nonostante le polemiche strumentali sollevate anche recentemente da alcuni consiglieri di opposizione”.

“Con queste Operazioni – ha proseguito Fava – si cerca di coniugare l’aspetto produttivo dell’agricoltura a finalità di tipo agro-climatico e ambientale, allo scopo di salvaguardare la biodiversità, di cui la Lombardia è leader a livello nazionale, e di mitigare il rischio idrogeologico, di tutelare il paesaggio rurale e potenziare le reti ecologica”.

È previsto, tra l’altro, il finanziamento per la realizzazione di siepi e filari, fatte da specie autoctone, che aumentano la complessità dell’ecosistema, così come la costituzione di fasce tampone boscate, il ripristino della funzionalità dei fontanili, la realizzazione di zone umide e di pozze e altre strutture di abbeverata. La domanda, per entrambe le operazioni, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite Sis.Co., a partire dal 1° febbraio 2018 ed entro le ore 12 del 16 aprile 2018, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.