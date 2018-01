Lunedì 15 gennaio 2018 - 13:03

Fermato un 37enne per il pensionato ucciso e carbonizzato nella sua auto

A Reggio Calabria

Roma, 15 gen. (askanews) – Nella notte la squadra mobile di Reggio Calabria ha fermato con l’accusa di omicidio aggravato un pregiudicato del luogo di 37 anni, E.B., per l’uccisione del pensionato 69enne di Villa San Giovanni Antonino Barresi, trovato morto carbonizzato nella sua auto data alle fiamme lo scorso 13 gennaio nel rione Modenelle di Arghillà, a Reggio Calabria.

“Il quadro indiziario in base al quale è stato eseguito dalla P.G. operante il fermo di indiziato di delitto sul presupposto del pericolo di fuga – spiega la Procura in una nota – sarà posto dalla Procura della Repubblica al vaglio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, per le determinazioni di competenza in ordine alla convalida”.

sav/int5