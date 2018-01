Lunedì 15 gennaio 2018 - 21:50

Abruzzo,domani si parla di Nuova Pescara in commissione bilancio

Con i sindaci di Spoltore, Montesilvano e con Alessandrini

Pescara, 15 gen. (askanews) – Domani mattina alle10, a Palazzo dell’Emiciclo, a L’Aquils è in programma la seduta straordinaria della Commissione Bilancio. All’ordine del giorno le audizioni i sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore in merito al progetto di legge che prevede “Disposizioni per l’istituzione del Comune di Nuova Pescara”.