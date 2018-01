Domenica 14 gennaio 2018 - 12:40

Papa: paura che migranti rubino qualcosa. Ma risposta è incontro

Messa a San Pietro per Giornata mondiale migranti e rifugiati

Città del Vaticano, 14 gen. (askanews) – Contro la paura che i migranti e i rifugiati ci “rubino” qualcosa la risposta è quella dell’incontro e non dell’ “alzare barriere per difenderci”. A ribadirlo è Papa Francesco che ha voluto celebrare stamane nella Basilica di San Pietro la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato con una messa alla quale hanno partecipato, tra i fedeli, i rappresentanti di 49 Paesi che, con i migranti e i rifugiati, hanno esposto le loro bandiere nazionali. In basilica anche una settantina di rappresentanti diplomatici accreditati presso la Santa Sede e l’Italia.

Nel corso dell’omelia, Papa Francesco ha ribadito che “ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni epoca”.”Nel mondo di oggi, per i nuovi arrivati, accogliere, conoscere e riconoscere significa conoscere e rispettare le leggi, la cultura e le tradizioni dei Paesi in cui sono accolti.

Significa pure – ha aggiunto il Pontefice – comprendere le loro paure e apprensioni per il futuro”. Mentre per le comunità locali, il trinomio: accogliere, conoscere e riconoscere significa “aprirsi alla ricchezza della diversità senza preconcetti, comprendere le potenzialità e le speranze dei nuovi arrivati, così come la loro vulnerabilità e i loro timori”.

Ma il vero incontro con l’altro, è tornato a proporre Francesco, “non si ferma all’accoglienza” ma deve impegnare tutti in altre tre azioni già evidenziate da lui nel Messaggio per questa Giornata: “proteggere, promuovere e integrare”.

