Sabato 13 gennaio 2018 - 12:07

Napoli, 15enne aggredito in metro: in Rianimazione ma vigile

La polizia sta per chiudere il cerchio sulla baby gang

Napoli, 13 gen. (askanews) – E’ ancora in sala di Rianimazione, ma è vigile e cosciente il 15enne aggredito nella serata di giovedì nella stazione del metro di Chiaiano a Napoli da una baby gang. Gaetano, nonostante l’intervento chirurgico nel corso del quale gli è stata asportata la milza, è riuscito a raccontare alla polizia che sta indagando sul fatto quando avvenuto in quei pochi minuti di terrore. Era in compagnia di due suoi cugini quando, all’improvviso e senza alcun motivo, è stato circondato da un gruppo di 10-12 ragazzini che hanno iniziato prima a insultarli, poi a strattonarli e, infine, a sganciare calci e a sferrare pugni. I due cugini della vittima hanno fatto in tempo a fuggire, mentre Gaetano è rimasto a terra, continuando a subire violenza. Molto sofferente, il 15enne è riuscito a tornare a casa a Melito e, in preda a dolori lancianti e livido in volto, è stato accompagnato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dai genitori. Qui gli accertamenti medici hanno fatto luce sulle sue condizioni di salute: milza spappolata che è stata poi asportata. I tre ragazzi erano partiti da Melito per raggiungere, in metro, alcuni amici, ma la loro serata di divertimento si è trasformata in un vero e proprio incubo. Sconvolti i parenti, tutti incensurati e lavoratori, che sono in apprensione e in attesa nelle sale del nosocomio giuglianese. Intanto gli investigatori stanno stringendo il cerchio attorno ai giovani aggressori. Un aiuto fondamentale viene offerto dagli impianti di videosorveglianza che sono fuori e dentro la stazione. La baby gang sembra abbia le ore contate.