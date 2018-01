Giovedì 11 gennaio 2018 - 10:54

Lombardia, pacchetto “all inclusive” per frodare fisco: 25 arresti

Al centro dell'inchiesta bresciana uno studio commerciale di Milano

Milano, 11 gen. (askanews) – Uno studio commerciale di Milano avrebbe fornito ai propri clienti un pacchetto “all inclusive” per frodare il fisco italiano attraverso una serie società off-shore e un sistema di fatture per operazioni inesistenti. Ruota attorno a questa accusa l’inchiesta della Procura di Brescia che questa mattina ha portato a 25 arresti per frode fiscale e a una raffica di perquisizioni nelle province di Brescia, Bergamo, Pavia, Varese e Lodi. Nel blitz, condotto da circa 120 militari della Guardia di Finanza, sono stati sequestrati beni mobili e immobili per un valore complessivo superiore ai 180 milioni di euro.