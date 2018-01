Giovedì 11 gennaio 2018 - 10:21

Autonomia, Zaia: nuova linfa da Gianfranco Miglio

"Oggi avrebbe compiuto 100 anni"

Venezia, 11 gen. (askanews) – “Oggi Gianfranco Miglio avrebbe compiuto 100 anni, e mi piace ricordare le sue battaglie che ora, tanto più dopo il referendum sull’autonomia del Veneto che abbiamo celebrato lo scorso 22 ottobre, ricevono nuova linfa e concretezza”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ricorda così il centenario della nascita dello scienziato della politica, considerato l’ideologo del federalismo e del movimento del Nord. Autogoverno e federalismo per tutti i territori, perché «il futuro non può che essere federale, facendo leva sulla tutela e sulla valorizzazione delle differenze, che rappresentano una ricchezza»: queste sue parole oggi ci guidano e ci dettano la strada per arrivare finalmente ad un Paese più giusto, più virtuoso, dove le identità e le differenze siano rispettate e perciò adattate al governo locale”.