Mercoledì 10 gennaio 2018 - 12:03

Piemonte e Liguria avviano confronto con governo su autonomia

Chiamparino: regionalismo virtuoso non contro lo Stato

Torino, 10 gen. (askanews) – “Un regionalismo virtuoso non contro lo Stato, ma per migliorare lo Stato”. Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha sintetizzato la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale del Piemonte sui temi dell’autonomia, che sarà la base di confronto domani a Roma con il sottosegretario agli Affari regionali, Gianclaudio Bressa, assieme al governatore della Liguria, Giovanni Toti.

“È un passo non all’insegna di più potere e più soldi alle Regioni – ha detto Chiamparino – ma di individuare alcuni campi peculiari per rendere più efficace l’azione regionale”. Tra questi la previdenza complementare finalizzata alla non autosufficienza, il governo del territorio, beni paesaggistici e culturali, le politiche del lavoro, quelle per la montagna, quelle sanitarie, il coordinamento della finanza pubblica, l’ambiente e infine i rapporti internazionali e con l’Unione europea e il commercio con l’estero.