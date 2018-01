Mercoledì 10 gennaio 2018 - 10:05

Ha fatto 23 rapine a banche e farmacie in 5 anni, arrestato 55enne

Sospettato anche per altri 17 episodi

Roma, 10 gen. (askanews) – Un uomo 55enne di origine campana, S.S., è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di essere responsabile di numerose rapine (almeno 23), aggravate dall’uso delle armi, ai danni per lo più di farmacie ed istituti di credito, avvenute a Roma tra il novembre 2012 e l’agosto 2016.

Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.

Gli investigatori del Commissariato San Giovanni, lo scorso 11 maggio avevano fermato l’uomo per una rapina aggravata perpetrata la notte del 10 maggio 2017 all’Autogrill “Casilina Esterna” di Roma, nonché per la commissione di altre rapine aggravate ai danni di istituti di credito e di farmacie effettuate dall’aprile 2016 al gennaio 2017. Le indagini hanno permesso di accertare che S.S. dal novembre 2012 al maggio 2017 si era reso protagonista di almeno 23 episodi criminosi, con un bottino complessivo di oltre 80.000 euro, aggravate dall’uso delle armi, nonché di altri 17 episodi sui quali sono in corso ulteriori indagini. Al momento del fermo gli investigatori hanno sequestrato 2 pistole repliche, prive del tappo rosso del tutto simili a quelle vere, utilizzate dall’uomo per le rapine.

La particolarità del rapinatore seriale era quella di agire a volto scoperto sfruttando il fatto di non essere mai stato fotosegnalato, in quanto incensurato, nonché la provenienza dalla regione Campania e la residenza in un Comune limitrofo alla capitale; tutti elementi che lo rendevano difficilmente individuabile.

Sulla base degli elementi investigativi raccolti, era lecito presumere che l’attività criminosa del rapinatore sarebbe proseguita finchè non fosse stato sorpreso nella flagranza di reato. Stante l’elevato numero di episodi criminosi compiuti in Roma e provincia molti sono stati gli Uffici di polizia e carabinieri ad aver attivato le relative indagini con il coinvolgimento, in qualche caso, di rapinatori somiglianti fisicamente al vero responsabile.

