Lunedì 8 gennaio 2018 - 08:43

Abruzzo, oggi pomeriggio a Pescara i funerali di Daniele Becci

In tanti per l'ultimo saluto nella sede della Camera di commercio

Pescara, 8 gen. (askanews) – Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa di Sant’Antonio a Pescara, i funerali di Daniele Becci, presidente della neonata Camera di Commercio Chieti-Pescara, stroncato da un infarto, a 63 anni, a causa di un problema cardiaco per il quale si sarebbe dovuto operare nei prossimi giorni. Il corteo funebre partirà dalla Camera di Commercio, di Pescara, in via Conte di Ruvo, dove è stata allestita la camera ardente e dove in tanti, già da ieri hanno voluto dare l’ultimo saluto allo storico presidente dell’ente camerale adriatico.