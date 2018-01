Domenica 7 gennaio 2018 - 20:25

Roma, festa con doni della Befana ai bimbi col logo di Casapound

Iniziativa alla Magliana del candidato a Regionali Lazio Antonini

Roma, 7 gen. (askanews) – Befana brandizzata Casapound: fa discutere l’iniziativa di Mauro Antonini, candidato del movimento di estrema destra alle regionali del Lazio, che nel quartiere romano della Magliana ha distribuito una calza-sacchetto della Befana con ben impresso il logo del partito, come mostrano le foto postate sul suo profilo Facebook, con i bambini che alzano e mettono in bella mostra il dono targato Casapound.

“Nessun italiano deve restare indietro. Tutti i bambini hanno il diritto di sorridere e di giocare, ma stamattina alla Magliana il sorriso lo hanno donato loro a me”, così Mauro Antonini Candidato alla Presidenza della Regione Lazio per CasaPound Italia commenta le foto della festa della Befana organizzata ieri nel quartiere romano, postate sul suo profilo Fb. Profilo sul quale campeggia la scritta “Sovranità: basta immigrazione clandestina, basta finti profughi”, con sottotitolo “sovranità vuol dire: prima l’Italia, prima gli italiani”.

“Abbiamo consegnato giocattoli ai bambini del quartiere per la consueta festa della Befana. Una giornata davvero emozionante: qualsiasi altro commento sarebbe superfluo. Le foto parlano da sé”, continua l’esponente di Casapound. E le foto mostrano i bambini con in mano una calza-sacchetto della Befana personalizzata col logo di Casapound. I commenti al post si dividono tra chi esulta e ringrazia e chi critica aspramente, chi più compassatamente la scelta di personalizzare i doni della Befana con il logo di partito: “I regali ai bimbi molto giusto, io sono per le tradizioni, ma il logo di un partito nei doni NO. Queste cose non si strumentalizzano. La calza con il logo di un partito non è normale, si chiama propaganda”.