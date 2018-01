Domenica 7 gennaio 2018 - 17:58

Festa Tricolore, Serracchiani: è simbolo prezioso per tutti

Presidente Fvg: la nostra bandiera non si piega a usi di parte

Roma, 7 gen. (askanews) – “Il Tricolore è un simbolo prezioso per tutti e va rispettato da tutti perché rappresenta il valore supremo dell’Unità nazionale”: lo ha dichiarato Debora Serracchiani la presidente del Friuli Venezia Giulia in occasione della Festa del Tricolore.

“La nostra bandiera non appartiene a qualcuno più di altri, non può essere piegata a usi di parte”, ha sottolineato Serracchiani, ricordando: “Come ha detto in modo esemplare il Capo dello Stato, raccoglie in sé i valori fondanti della Repubblica, in cui si sono riconosciuti quanti hanno lottato per l’identità nazionale e per l’affermazione di un’Italia una, libera e indipendente”.

Per Serracchiani “onorare il Tricolore è un alto obbligo istituzionale e civile, e un atto di riconoscimento del fatto che il nostro Paese vive forte e può crescere solo mantenendo ferma la certezza di essere comunità, corpo sociale consapevole della propria storia, lingua e tradizioni”.

“Una consapevolezza che ci rende capaci di fare scelte, di progettare il futuro e – ha concluso Serracchiani – di dialogare con tutti senza rinunciare a noi stessi”.