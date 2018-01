Venerdì 5 gennaio 2018 - 17:58

Sappada, Serracchiani: renderemo fluido passaggio in Fvg

"Ottima collaborazione con Regione Veneto"

Sappada, 5 gen. (askanews) – “Un plauso va alla comunità sappadina che ha creduto con determinazione, fin dall’inizio, in questo passaggio”. Lo ha detto la presidente del Friuli Venezia Giulia, che oggi si è recata per la prima volta in visita a Sappada dopo il distacco dal Veneto del comune delle Dolomiti. “C’è stato un referendum che si è espresso – ha ricordato Serracchiani – con un voto largo e molto chiaro, e poi ci sono state delle Istituzioni che negli anni, tanti anni, hanno accompagnato questa comunità fino al risultato cui aspirava”. “Sappiamo che le procedure per compiere concretamente l’ingresso in Friuli Venezia Giulia non sono semplici ma – ha aggiunto la presidente – la buona volontà e le competenze non mancano. Ora sta a noi mettere in funzione tutti gli strumenti, giuridici e normativi ma anche sociali, per permettere a questo passaggio di essere il più fluido possibile”. “Ci conosciamo bene già da molto tempo e questo ci permetterà di lavorare insieme altrettanto bene nella fase di assestamento che ci attende. E a questo proposito voglio dire che la collaborazione con la Regione del Veneto non è solo importante, ma anche ottima. Ho sentito il presidente Zaia e abbiamo concordato di avviare il primo tavolo tecnico fra le nostre Regioni, che – ha concluso Serracchiani – si terrà la prossima settimana”.