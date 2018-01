Venerdì 5 gennaio 2018 - 19:16

Roma, Raggi: dedicata ad anziani prima conferenza stampa 2018

Lanciamo nuovo modello: partecipazione e apertura territori

Roma, 5 gen. (askanews) – “Abbiamo voluto dedicare la nostra prima conferenza stampa del 2018 al tema dei centri anziani. Lanciamo un nuovo modello basato su partecipazione e apertura ai territori, con quattro progetti orientati allo sviluppo di percorsi intergenerazionali. Vogliamo che i centri anziani siano una parte creativa della nostra società”. Lo scrive sul suo profilo Fb il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

“L’obiettivo – spiega – è creare una rete dei centri sempre più in contatto con i quartieri e costruire solidi legami con i cittadini e in particolare i giovani. In questo modo diamo avvio ad iniziative dal basso di partecipazione e condivisione in grado di coinvolgere tutti. I progetti permetteranno di garantire la copertura assicurativa anche alle persone non iscritte; costruire percorsi di alfabetizzazione digitale, puntando su un’alleanza con le scuole; formare 15 referenti dei Centri Anziani sulle normative in materia associativa; facilitare l’accesso alle attività culturali e ricreative per gli iscritti. E tutto ciò – conclude Raggi – sarà realizzato abbattendo gli sprechi e investendo i risparmi derivanti dalle procedure pubbliche di gara riguardanti servizi per anziani, pari a 162mila euro”.