Venerdì 5 gennaio 2018 - 10:53

Regionali Lazio, Lombardi (M5S) attacca i suoi: dov’è il programma?

La candidata striglia i colleghi sul programma per la Regione

Roma, 5 gen. (askanews) – “Allora ragazzi facciamo che ci capiamo dall’inizio: voi vi siete candidati alla Regione Lazio ad ottobre di quest’anno, anzi dello scorso anno ormai, siamo arrivati a gennaio e vorrei capire il vostro contributo allo svolgimento del programma se non queste sterili critiche in questo momento riferite a errori, refusi, scarsezza de programma che, sì è vero c’era, ma perchè evidentemente forse non abbiamo grosse idee mi viene da dire, nè da parte dei sette consiglieri uscenti, nè da parte dei candidati nuovi, nè da parte dei sedicenti tavoli di lavoro”. A riportare le parole di Roberta Lombardi, candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Lazio, è il quotidiano ‘il Messaggero’ che pubblica oggi in esclusiva un audio dell’esponente dei 5 stelle. Una “strigliata” ai suoi quella della Lombardi, nel quale entra in gioco anche una “scarsezza del programma”.

“Il lavoro che è stato fatto – si sente nell’audio privo di rumori di fondo – è un lavoro di collazione, di contributi che in alcuni casi ci sono in altri casi evidentemente no. Prendiamone consapevolezza e voglio capire voi oltre che adesso criticare chi in questi mesi ha comunque lavorato, cioè uno staff di volontari che non si è candidato, voglio capire cosa avete fatto voi come contributi di valore nel dare una sostanza al programma che porteremo in regione Lazio. Aspetto vostre delucidazioni” conclude Roberta Lombardi che chiude la “strigliata” ai suoi con un secco “Grazie”.