Giovedì 4 gennaio 2018 - 18:47

Fondazione Musica per Roma: 2017 +7% di presenze rispetto al 2016

Grande successo per natale con oltre 40mila presenze

Roma, 4 gen. (askanews) – Chiude con un segno positivo il quindicesimo anno dell’attività della Fondazione Musica per Roma. Il 2017 – comunica la Fondazione – segna infatti un +7% di presenze rispetto all’anno precedente con 395mila spettatori (sono stati 369mila circa l’anno scorso) e un aumento anche degli spettatori paganti che ha raggiunto quota 298mila superando quelli del 2016 (di 287mila). A salire è anche il numero di eventi giunti a 617 tra concerti, il nuovo Festival Economia Come e la rassegna Retape, spettacoli, lezioni, laboratori e incontri a pagamento e gratuiti.

Con la Befana chiude anche il ricco Natale con oltre 40mila presenze per i 59 eventi della programmazione della Fondazione, confermando il successo di rassegne tradizionali come il Gospel (8.000 spettatori) e di nuovi progetti come Collisioni a Roma, 4 serate uniche con Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Max Gazzè insieme sul palco (più di 10mila spettatori) e i tre giorni con il Maestro Nicola Piovani in concerto (oltre 2.000 spettatori). Resta ancora aperta la Mostra, inaugurata per Natale, Photoark del grande fotografo Joel Sartore di National Geographic che sta suscitando moltissimo interesse soprattutto tra i più piccoli. (Segue)