Giovedì 4 gennaio 2018 - 18:46

## Ecco la mano bionica capace di percepire gli oggetti

Impiantata in una donna. Presto la fine della sperimentazione

Roma, 4 gen. (askanews) – Una mano bionica che consente non solo di afferrare gli oggetti, ma anche di percepirne la forma e la consistenza. E’ la prima al mondo ed è stata impiantata in Italia in una donna, Almerina Mascarello, cui 25 anni fà era stato amputato un braccio subito sotto il gomito a causa di un incidente. L’intervento al Policlinico Gemelli di Roma nell’ambito di una sperimentazione italo-svizzero-tedesca che vede in prima linea la scuola Sant’Anna di Pisa e il Politecnico di Losanna con il gruppo di Silvestro Micera dove è stato fatto il salto di qualità che ha reso la prima mano bionica, messa a punto nel 2014, quella che è oggi. L’intervento e’ stato eseguito nel giugno 2016 nel Policlinico Gemelli di Roma dal gruppo del neurochirurgo Paolo Maria Rossini, la ricevente ha portato il device per circa sei mesi. I risultati della sperimentazione saranno presto pubblicati su una rivista scientifica internazionale. Al lavoro, iniziato anni fà, hanno partecipato neuroscienziati, ingegneri, chirurghi e specialisti di robotica.

“Uno dei momenti più difficili della sperimentazione – ha raccontato ad Askanews Paolo Maria Rossini, neurologo, direttore dell’area neuroscienze del Policlinico Gemelli di Roma – è stato quello nelle prime due settimane dopo l’impianto della mano bionica: sembrava che la paziente non sentisse nulla, non ricevesse impulsi, nonostante noi inviassimo stimoli anche di una certa intensità, non riuscisse a riferire nulla sulla mano mancante. Poi la situazione ha cominciato a migliorare, si è stabilizzata, il rapporto tra stimoli in un certo sito e sensazioni di un certo tipo è diventato costante e stimolando il contatto x lei sentiva qualcosa sull’indice, stimolando y sul mignolo e via dicendo”. Il cervello ha dovuto imparare a decodificare gli impulsi che arrivano dai polpastrelli e che descrivono l’oggetto che sta toccando, “se è duro, se è morbido, rotondo o quadrato, leggero o pesante. Il tutto però – osserva il professore – con tempi sorprendentemente molto rapidi, per cui nell’arco di poche settimane il cervello della paziente che nel frattempo sottoponevamo ad una serie di esami, si è adattato e ha imparato ad utilizzare questa nuova mano in modo piuttosto simile alla mano naturale e con utilità sul piano della vita di tutti i giorni”. Una delle novità dell’esperimento, infatti, sta nel fatto che la paziente – una donna cui era stato amputato un braccio subito sotto il gomito dopo un incidente – per la prima volta è potuta tornare a casa per sperimentare la mano bionica nella vita quotidiana.

“Noi speriamo entro quest’anno di fare l’ultimo esperimento di messa a punto – sottolinea il professore – dopodichè il discorso diventa commerciale, non più di ricerca. Noi abbiamo dimostrato quello che è possibile fare. Abbiamo costruito il prototipo, poi ci vuole qualcuno che lo fa diventare un oggetto commerciale. Un po’ come quando fu scoperto il telefono cellulare un solo elemento del prototipo costava 100 milioni di dollari poi farlo diventare un oggetto che viene prodotto in serie con costi ovviamente contenuti non è problema dei ricercatori.Una mano bionica come quella che abbiamo messo a punto dovrebbe arrivare a costare al massimo mille, forse 2mila euro. Non di più”.