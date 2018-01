Giovedì 4 gennaio 2018 - 18:31

Depositi costiere Trieste, Serracchiani: riprendere servizio

"Regione a disposizione della Prefettura"

Trieste, 4 gen. (askanews) – “La Regione è a disposizione della Prefettura per tutto quanto si potrà rendere necessario per garantire la prosecuzione dell’attività dei Depositi Costieri Trieste e quindi della funzionalità di tutto il sistema logistico e produttivo incardinato sullo scalo di Trieste”, lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, intervenendo a proposito degli sviluppi della vicenda che ha coinvolto i Depositi Costieri Trieste, concessionaria dello scalo per cui la Prefettura ha disposto l’interdizione per sospette infiltrazioni mafiose.

“L’Amministrazione regionale – ha aggiunto la presidente – è pronta ad assistere, nell’ambito delle sue competenze e attraverso le sue strutture, ogni passaggio successivo che la Prefettura di Trieste individuerà come utile a una ripresa dei servizi forniti da Depositi Costieri. La Regione è particolarmente attenta a che sia preservata, nell’assoluto rispetto della legge, l’operatività di questa infrastruttura energetica, sia con riguardo alla tutela dei lavoratori che vi sono impiegati, sia ritenendo fondamentale tutelare gli interessi dei soggetti terzi che utilizzano la struttura e che, senza responsabilità alcuna, subiscono notevoli danni”.(Segue)