Mercoledì 3 gennaio 2018 - 17:44

Saldi, ass. Lombardo Parolini: ci aspettiamo buona partecipazione

A Natale alcuni segnali di dinamismo negli acquisti

Milano, 3 gen. (askanews) – “Per i saldi di inizio 2018 confidiamo in una buona partecipazione sia sul fronte della domanda interna, sia di quella internazionale espressa dai ‘turisti dello shopping’ attratti dall’unicità dei prodotti Made in Italy, dalle nostre citta’ d’arte e dall’eccellenza espressa dai nostri commercianti”. Lo ha detto Mauro Parolini, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, all’antivigilia dei saldi invernali, che partiranno dopodomani, venerdì 5 gennaio.

“Durante il periodo natalizio – ha aggiunto Parolini – si sono registrati alcuni interessanti segnali di dinamismo negli acquisti, che spero proprio si possano consolidare nei prossimi giorni. L’auspicio e’ infatti che questa stagione di saldi invernali possa contribuire a segnare la ripartenza del mercato interno, con una nuova fiducia da parte dei consumatori e una rinnovata occasione per i commercianti di cogliere gli incoraggianti segnali di ripresa che vengono dal mercato”.

L’assessore Parolini, in qualita’ di Presidente del Comitato Regionale per la tutela dei diritti dei Consumatori e degli Utenti, ha inoltre sottolineato che “i saldi devono costituire una sana opportunita’ per il rilancio della domanda in un rapporto collaborativo tra esercenti e clienti, che deve essere improntato alla trasparenza. In questa prospettiva di legalita’ e rispetto della concorrenza leale rivestono un ruolo molto importante i Comuni, che hanno il compito di controllare e di verificare il rispetto delle regole”.