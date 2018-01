Martedì 2 gennaio 2018 - 17:36

Veneto: Zaia ricorda l’alpino Egidio Pin

"Incarnava il Veneto capace di resistere e di credere"

Venezia, 2 gen. (askanews) – “È morto Egidio Pin di Codognè, uno dei nostri ultimi alpini di Russia, uno dei testimoni delle Centomila gavette di ghiaccio che vissero la tragedia della grande ritirata in mezzo al ghiaccio e agli stenti, ma che per la dignità e la fierezza ebbero l’onore delle armi e della memoria anche dagli avversari”. A dirlo è il presidente della Regione Luca Zaia, ricordando Egidio Pin scomparso all’età di 96 anni, uno degli ultimi reduci della campagna bellica di Russia. “Lo ricordiamo e lo portiamo a esempio a tutti i giovani – aggiunge Zaia – perché sappiano cosa sono l’impegno e la dedizione, il sacrificio e la schiena dritta, la pulizia e la generosità”. “È questo il Veneto che Egidio Pin incarnava e che noi sappiamo esistere ancora. Un Veneto capace di resistere e di credere, di tenere duro anche quando le condizioni della vita indurrebbero a cedere, insomma quel Dna classico delle nostre genti che è impasto di coraggio e ubbidienza (ma non di rassegnazione), senso civico e altruismo, spirito indomito e senso forte della collettività”. “Rendiamo un omaggio commosso alla sua memoria – conclude Zaia – e alla memoria di quanti direttamente o indirettamente (come la guerra silenziosa ma fondamentale delle nostre donne) con coraggio seppero restituirci la libertà, vivendo una così grande sofferenza”.