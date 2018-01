Martedì 2 gennaio 2018 - 17:09

Meningite, donna di 46 anni muore a Viareggio

Profilassi per 40 persone che le erano state vicino

Firenze, 2 gen. (askanews) – Una donna di 46 anni è morta, colpita da meningite, all’ospedale Versilia di Viareggio (Lucca). Era stata ricoverata il primo gennaio, alle 14. E’ stata trattata in Pronto Soccorso con diagnostica avanzata e ricoverata in Terapia Intensiva, dove è iniziata una terapia specifica. Nonostante le cure la paziente è deceduta quattro ore dopo. L’Igiene Pubblica si è immediatamente attivata per individuare tutte le persone che le sono state vicino per sottoporle a profilassi antibiotica, ed eventuale vaccino profilassi per i non vaccinati, pur in attesa della tipizzazione del meningococco. In tutto, 40 persone. La donna non era vaccinata. Lavorava in una azienda agricola ed aveva trascorso le festività con i propri familiari.