Martedì 2 gennaio 2018 - 20:30

Abruzzo, addio al centenario di Torre de’ Passeri Laureti

Il sindaco: si è spento un uomo dalla curiosità invidiabile

Pescara, 2 gen. (askanews) – Ha voluto attendere il 2018 Quintino Laureti, il centenario di Torre de’ Passeri (Pescara) che si è spento oggi, a 101 anni Il nonnino più anziano del paese. L’ultracentenario, dalla memoria invidiabile e dalla grande presenza di spirito, lo scorso ottobre, aveva festeggiato in allegria il suo compleanno, circondato dall’affetto di nipoti e pronipoti, nella sua casa di viale della Repubblica, dove viveva in autonomia. “L’amministrazione comunale si stringe con affetto intorno alla famiglia del caro Quintino – ha detto il sindaco Piero Di Giulio – un uomo dalla curiosità sempre vivace, con una vitalità invidiabile, sempre con la battuta pronta ed attento a ciò che accadeva in paese, che amava passeggiare ed essere informato su tutto. Di lui conserveremo un caro ricordo”. Sarto storico del paese Quintino Laureti ha lavorato a Milano, a Torre de’ Passeri dove aveva una sartoria e a Pescara, è stato impiegato come magazziniere. Nato a Torre de’ Passeri il 20 ottobre del 1916, Quintino Laureti sposò nel 1949 Ricci, originaria di Pietranico, che era parrucchiera, venuta a mancare nel 2007.