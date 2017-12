Domenica 31 dicembre 2017 - 10:33

Sparatoria a Bitonto, Minniti: la risposta sarà durissima

"Inaccettabile perdere la vita perché stai camminando per strada"

Roma, 31 dic. (askanews) – “Vorrei un Paese dove fosse cancellata la parola emergenza e ciò non significa che non abbiamo avuto di fronte episodi molto gravi. In Campania è stata importante la risposta della società civile e quella dello Stato con l’individuazione di uno degli aggressori, drammaticamente giovanissimi”. Così il ministro dell’Interno Marco Minniti che, intervistato dal Corriere della sera, commenta così la sparatoria per strada a Bitonto, provincia di Bari, dove una anziana donna è rimasta uccisa: “Aspetto la ricostruzione della vicenda pugliese, in ogni caso è inaccettabile che una persona ignara possa perdere la vita perché sta soltanto camminando per strada. La risposta sarà durissima nei confronti dei responsabili. Così come abbiamo fatto dovunque ci sono state rotture di legalità”.