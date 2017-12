Sabato 30 dicembre 2017 - 15:45

Tempo stabile, verso un Capodanno meno freddo della media

Una breve perturbazione nella notte di San Silvestro

Roma, 30 dic. (askanews) – Il campo di alta pressione che nelle ultime ore si è fatto strada sul Mediterraneo centro-occidentale accompagnato da una massa d’aria decisamente più mite, già da domani inizierà ad indebolirsi. Lo segnalano i meteorologi di Meteo.it, spiegaqndo che i venti umidi da sud-ovest determineranno un aumento delle nubi sulla valle padana e sul lato occidentale della penisola, anticipo di una debole perturbazione (la n°1 di gennaio) in arrivo da ovest che attraverserà il nostro Paese tra la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno. In queste condizioni il clima non sarà particolarmente freddo: infatti, le temperature tenderanno a rimanere intorno alla media o leggermente al di sopra; in particolare durante la notte dei festeggiamenti i valori minimi resteranno sopra lo zero in gran parte del territorio. Anche nei giorni successivi saremo alle prese con correnti atlantiche che accompagneranno alcune perturbazioni il cui rapido transito sulla penisola determinerà un inizio del nuovo anno all’insegna della variabilità, ma con temperature in buona parte sopra la media.

DOMENICA – Correnti miti e umide di Libeccio determineranno, domenica 31 dicembre, cielo nuvoloso su Liguria e versante tirrenico della penisola, con solo qualche pioggia fra Levante ligure e alta Toscana. Nelle altre zone ampie schiarite, ma con tendenza ad un graduale aumento delle nubi in pianura padana e alto Adriatico. Al primo mattino possibili nebbie sulla Valpadana occidentale. Dalla sera le piogge si estendono a buona parte del Nord; sporadiche precipitazioni anche in Toscana, Sardegna, Campania e Calabria tirrenica. Temperature in rialzo, specie al Centrosud; nella successiva notte temperature quasi ovunque sopra lo zero alle basse quote, salvo poche eccezioni.

LUNEDÌ E PRIMI GIORNI 2018 – Migliora il tempo, da lunedì 1 gennaio, al Nordovest e in Sardegna. Resistono le schiarite all’estremo Sud e in Sicilia. Nel resto del Paese cielo nuvoloso con piogge sparse, al mattino al Nordest, regioni centrali tirreniche e Campania, in successiva estensione anche al medio Adriatico e nord della Calabria. Quota neve intorno a 1000-1200 metri sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio tendenza a un temporaneo miglioramento al Nordest e regioni centrali tirreniche, e in serata anche nel resto del Centro-sud, ma in attesa di un nuovo rapido passaggio perturbato fra sera e notte. Temperature in calo in Sardegna, in rialzo altrove, specie le minime. Forte Maestrale sulle regioni di ponente. Si profila, per i primi giorni dell’anno, un periodo abbastanza dinamico a causa del transito di veloci perturbazioni. Le giornate saranno caratterizzate da tempo variabile e a tratti ventoso, con un clima non particolarmente freddo.