Sabato 30 dicembre 2017 - 15:53

Lazio, Avenali (Pd): un 2017 pieno di provvedimenti ambientali

La consigliera fa il bilancio dei risultati ottenuti

Roma, 30 dic. (askanews) – “Si chiude il 2017 con l’approvazione in Consiglio Regionale dell’Esercizio Provvisorio del Bilancio 2018, è tempo per me di fare un bilancio dei risultati ottenuti dal punto di vista della legislazione ambientale”, scrive in una nota Cristiana Avenali, consigliera PD della Regione Lazio e componente della Commissione Ambiente, “avendo lavorato seguendo due princìpi fondamentali: una visione generale delle criticità, che vanno affrontate con una strategia di sistema complessiva e non emergenziale, insieme a un quadro ampio delle opportunità, che possono divenire volano importante per sviluppare nuovi modelli di economia sostenibile, favorendo occupazione, energie nuove, utilizzando l’innovazione tecnologica per tutelare e valorizzare ambiente e produzione tipiche, aprendo nuovi mercati, nuove prospettive di crescita; e soprattutto la piena partecipazione dei cittadini nell’applicare queste nuove strategie, questo nuovo approccio alla tutela dell’ambiente, alla cura del Bene Comune, al cambiamento degli stili di vita, della mobilità, con una nuova consapevolezza della propria ‘impronta ecologica’ e di quanto sia importante l’impegno quotidiano per attuare il vero cambiamento”.

“Tanti provvedimenti – aggiunge Avenali – hanno così preso il via quest’anno: dalla Legge sul Servizio Civile Regionale, approvata a maggio, che consente ai ragazzi della nostra regione di avere un’opportunità in più in campo formativo e allo stesso tempo di costruire la società e i cittadini del futuro, agli emendamenti approvati in sede di Collegato al Bilancio 2017 ad agosto, come quello sul fenomeno del randagismo, che ha aumentato la sanzione per omessa iscrizione all’anagrafe canina e la mancata microchippatura, rendendola così un vero deterrente e un incentivo alla regolarizzazione degli animali d’affezione, oppure come i provvedimenti riguardanti la cura del verde, con l’approvazione dei contributi che la Regione Lazio erogherà ai Comuni e agli Enti Parco che stipuleranno convenzioni con le associazioni ed i comitati per la riqualificazione, la fruizione e la cura delle aree verdi, sostenendo così, concretamente le tante storie di impegno civico per il bene comune”, spiega ancora la consigliera Avenali.

“Per proseguire poi con l’istituzione di quattro nuovi Monumenti Naturali: i ‘Valloni’ della via Francigena, ‘Aquinum’, ‘La Frasca’ e soprattutto ‘Pyrgi’, a Santa Marinella (RM)”.

(Segue)