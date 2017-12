Sabato 30 dicembre 2017 - 14:48

Abruzzo, Di Pangrazio: sosteniamo le ragioni dei nostri tribunali

Insediata a L'Aquila la Commissione tribunali non provinciali

L’Aquila, 30 dic. (askanews) – Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio ha insediato a L’Aquila la Commissione sui Tribunali non provinciali istituita con legge regionale numero 10 del 2017. Hanno partecipato in rappresentanza dei consigli forensi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto i rispettivi presidenti: Franco Colucci, Silvana Vassalli, Gabriele Tedeschi ed il segretario dell’Ordine degli avvocati di Vasto Alessio Mucci. Durante la seduta di insediamento della Commissione Di Pangrazio ha ripercorso le tappe che hanno portato alla condivisione del cammino utile alla difesa dei Tribunali da parte dell’intero Consiglio e Giunta regionale: “Utile all’ottenimento della revisione delle norme del Decreto Legislativo n. 155 del 2011 da parte del Ministero, al fine di garantire l’amministrazione della giustizia in tutti i territori regionali”. (Segue)